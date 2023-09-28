Meclis Başkanı Töre, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda 11.30’da gerçekleşen görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuk heyete eşlik etti.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre, kabulün basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, KKTC’nin ulusal mücadelesini başarıya ulaştırmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin rolünün fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Oktay’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu dönemde KKTC’de çok büyük yatırımlar yapıldığının altını çizen Töre, KKTC Devleti'nin kesintisiz işlerine devam ettiğini ve TC ile müşterek ortak milli bir siyaset yürütüldüğünü ifade etti.

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine kalmış olsaydı ne Barış Harekâtı, ne Cumhuriyetin ilanı, ne de deniz altından borularla su getirilmesi projesi hayata geçemezdi” diyen Töre, yola Türkiye Cumhuriyeti ile devam edildiğini, KKTC’den vazgeçmek diye bir şeyin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Töre, Türk Devletleri Teşkilatındaki (TDT) statü yükseltilmesinin ardından KKTC’nin tanınmasının da olacağına yönelik inancını da dile getirdi.

-Oktay

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılına başlangıcı öncesi KKTC’ye gelip belli konuları istişare etmek istediklerini kaydetti.

TC ve KKTC’nin ayrılmaz bütün olduğunu, KKTC’yi etkileyen bir olumsuzluk durumunda 85 milyonun tek yumruk olduğunun altını çizen Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de belirttiği üzere Kıbrıs’ta ancak iki eşit statüdeki devlet temelinde müzakere yapılabileceğini bildirdi.

Oktay, parlamentolar arası dostluk gruplarının önemine de işaret ederek, KKTC’de kurulan dostluk grubu gibi grupların dünyada diğer devletler tarafından da kurulmasını yaptıkları çeşitli ziyaretlerde teşvik ettiklerini belirtti.

KKTC’nin kalkınması ile ilgili iş birliği ve katkıya devam edeceklerini de belirten Oktay, yapısal değişimlerin ancak meclislerin alacağı kararlarla mümkün olacağına dikkat çekti ve uluslararası arenada da birlik-beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bir sonraki ziyaretin yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Mecliste yapılmasını da dileyen Oktay, KKTC’deki yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin, Adada adeta "bağımsız KKTC Devleti'nin bir mührü olacağını" sözlerine ekledi.

Haber: Raif Uzkan

Foto: Süleyman Önal

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