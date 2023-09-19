Meclis Başkanı Töre, TCG İskenderun Gemisi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İleri Denizcilik Eğitimi kapsamında Gazimağusa Limanı’na demirleyen ve içerisinde Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’ndan öğrencilerin eğitim gördüğü TCG İskenderun Gemisi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, gemiye gelişinde Eğitim Filotillası Komodoru Albay Volkan Salih Esel, Gemi Komutanı Deniz Albay Nuri Duyku ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Başkan Töre, askeri kıtayı selamlayarak, geminin anı defterini imzaladı.

Töre burada yaptığı konuşmada, gemide 273 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, kendilerine başarılar diledi.

Gaziler Günü’nde geminin KKTC’de olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Töre, gazilere şükranlarını iletti ve şehitleri de rahmetle andı.

Bölgede güçlü olmanın caydırıcılık anlamında çok önemli olduğunu ifade eden Töre, Mavi Vatan’a dört elle sarılmak gerektiğini kaydetti.

Limanlara yapılan ziyaretlerle Mavi Vatan’ın öneminin de vurgulandığını dile getiren Töre, Doğu Akdeniz’deki Türk milletinin varlığına işaret etti.

Münhasır ekonomik bölgeler ve deniz kıta sahanlığının, KKTC ve Türkiye’nin üzerinde önemle durduğu konular olduğuna değinen Töre, okyanuslar ve kıtalar ötesinden bölgeye ilgi gösteren bazı çevrelere karşı dimdik ayakta durmak gerektiğini söyledi.