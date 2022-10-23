Meclis Başkanı Töre Teşgilat filminin galasına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Teşgilat… Minalayalar Zamanı” isimli filmin galasına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Erşen Ummanel’in senaryosunu yazdığı, Eray Gündoğmuş’un yönettiği, çekimlerinin de Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından yapılan filmin galası Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde yer aldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının çok acılı ve çaresiz günler gördüğünü ancak ulusal varlığından asla taviz vermediğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının 1974’te adeta yeniden doğduğunu kaydeden Töre: “Allah bizi bir kez daha Anavatanımız ile birlikte olmaktan ayırmasın, devletsiz bırakmasın” dedi.

Töre, bugün gelinen noktada garanti ve ittifak anlaşmalarının asla ortadan kaldırılmaması gerektiğini ifade etti.

KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Töre, bugünlere kolay gelinmediğini, kimsenin Kıbrıs Türk halkına KKTC’yi hediye etmediğini, KKTC’nin Taşkent’te, Atlılar’da, Muratağa’da ve bir çok yerde katledilen şehitlerin emaneti olduğunu kaydetti.

Töre, Mormenekşe Kadınlar Birliği’ni ve filme katkı koyan herkesi kutladı ve teşekkür etti.