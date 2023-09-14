Meclis Başkanı Töre, Tokat’ta temaslarda bulunuyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Türkiye’de Ankara’dan Yozgat’a geçerek ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Töre ilk ziyaretini Yozgat Valiliği’ne yaparak Vali Mehmet Ali Özkan’la bir araya geldi.

Töre, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs Adasının Doğu Akdeniz bölgesinde Türk Milleti için çok önemli olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs davasının çok ileri boyutlarda savunulduğunu anlatan Töre, "Milli davanın gereği olarak da biz orada KKTC devletini ilan ettik ve bu devlete 'Ne Mutlu Türk'üm' diyen herkesin sahip çıkması lazım ve yüreğinde 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ifadesini taşıyan insanların KKTC'yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Milli davamız da Kıbrıs'ta ileri boyutlarda hem Cumhurbaşkanımız tarafından hem ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hükümetimiz tarafından ciddi bir şekilde desteklenmektedir. Davamız birdir, ülkümüz birdir. İnşallah Türkiye çok daha güçlü olacak." şeklinde konuştu.

Töre, Kıbrıs'taki milli davayı canlarıyla kanlarıyla buralara getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"96 yıl Mehmetçiğin Kıbrıs'a çıkmasını bekledik. 1878’den 96 yıl sonra Türkiye adaya yeniden Mehmetçiklerini gönderdi. Türk ordusu adaya geldi. 20 Temmuz sabahı şafak vakti geldiler. Artık adadan ayrılmayacaklar. Bütün dünya Türk ordusunun Adadan çıkması için uğraşıyor. Ama Türk ordusu artık Adada ev sahibidir. Garanti ve İttifak Anlaşmaları çerçevesinde Türk ordusu Adadadır. KKTC de bizim milli devletimizdir, bu devletimizden vazgeçmemiz artık söz konusu değildir. Dolayısıyla hem devletimize hem ordumuza sahip çıkarak ve denizlerde de haklarımızı koruyarak Kıbrıs Adasında da haklarımızı koruyarak yola devam edeceğiz. Bütün dünya uğraşsın, dursun. Bizim için anavatan Türkiye'dir. Ne BM Güvenlik Konseyi’dir ne Avrupa Birliği'dir. En büyük Türkiye'dir ve Türk dünyasının birlikteliğidir, beraberliğidir. Yola devam edeceğiz. Nerelerden geçtik, nerelere geldik, bundan sonrası daha kolaydır diye inanıyorum."

Yozgat Valisi Özkan da Töre'yi misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "KKTC bizlerin bir parçası, kalbi, bizlerin bir yanıdır. KKTC'nin bugünlerinde emeği olanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Belediye ve şehitliğe ziyaret…

Zorlu Töre, Valilik ziyaretinin ardından Yozgat Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Celal Köse ile görüştü.

Töre, Yozgat temasları çerçevesinde Yozgat Şehitliği’ni de ziyaret etti. Töre burada, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua okudu.

Yozgat Bozok Üniversitesi…

Zorlu Töre, bir diğer ziyaretini Yozgat Bozok Üniversitesi’ne yaptı. Burada Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve yetkililer tarafından karşılanan Töre, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Töre, Yozgat’tan yayın yapan “Çamlık TV” canlı yayınına da katıldı.

Töre’nin yeniden Ankara’ya dönmesi ve yarın Kalecik ilçesinde temaslarına devam etmesi bekleniyor.