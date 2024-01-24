Meclis başkanı töre, TÜBİTAK’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu (TÜBİTAK) ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Başkan Töre’yi, TÜBİTAK’a gelişi sırasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal karşıladı. Töre, burada yaptığı konuşmada TÜBİTAK’ın başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla KKTC’de işbirliği yapmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti. Töre, daha geniş çaplı çalışmalar yapması için de TÜBİTAK heyetini KKTC’ye davet etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.