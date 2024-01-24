Meclis Başkanı Töre, Türkiye’ye gitti

ads ads ads ads
24/01/2024

ads
Meclis Başkanı Töre, Türkiye’ye gitti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya gitti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre’yi Ankara Esenboğa Havalimanında KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Ankara’nın ardından Konya’da da temaslar gerçekleştirecek olan Töre’nin cumartesi yurda dönmesi bekleniyor.

Başkan Töre’ye temaslarında Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz  ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.

24/01/2024 10:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: töre, türkiye,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.