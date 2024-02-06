Meclis Başkanı Töre’den, Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıya kınama…

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06/02/2024

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Meclis Başkanı Töre’den, Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıya kınama…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki polis noktasına yönelik terör saldırısını kınadı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Töre yayımladığı mesajında "Anavatan Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kimse Türk milletinin birliğini ve beraberliğini bozamayacaktır"  ifadelerini kullandı.

Töre, yaralı polis memurlarının bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunarak, hayatını kaybeden sivil vatandaşa da Allah’tan rahmet diledi.

06/02/2024 18:59
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