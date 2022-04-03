Meclis Başkanı Töre’nin Covid-19 testi negatife döndü

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03/04/2022

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Meclis Başkanı Töre’nin Covid-19 testi negatife döndü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bugün yaptığı PCR testinin negatif çıktığını, Covid-19’u atlattığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalanan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı PCR testinin sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

Töre açıklamasında, “Bu süreçte beni arayan, mesaj atan ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

 

03/04/2022 18:43
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TAGS: Meclis Başkanı Töre’nin Covid-19 testi negatife döndü
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