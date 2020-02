Meclis Başkanı Uluçay Geçitkale Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bir süre önce belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Geçitkale Belediyesi’ni ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Belediye personeli tarafından karşılanan Uluçay, Geçitkale’de yürütülen çalışmalar ve yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Başkan Uluçay’ın her an desteğini hissettiklerini söyleyerek, ziyaret için kendisine teşekkür etti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, bir süreden beridir yerel yönetimlerin yasama konusunda yaşadığı sorunlarını yerinde görmek maksadıyla Belediye Başkanları ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Geçitkale’de zor koşullara rağmen özverili çalışmalarla çok olumlu ve başarılı hizmetlere imza atıldığını kaydeden Uluçay, bölgenin bilinerek turistlerin de ilgisini çekebilecek bir konuma geldiğini ifade etti.

Uluçay, özellikle tarihi yerlerin canlandırılması ile bölgede büyük bir farklılığın ortaya çıktığına işaret ederek, bölge halkının üretime katkısının daha sürdürülebilir bir hale geldiğini belirtti.

Ülkede üretime dayalı ekonomik modelin hayata geçmesinde yerel yönetimlerin katkılarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Uluçay, bu çerçevede Geçitkale Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaların hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkılar sağladığını söyledi.

ÜRETİM VE YAŞAM MERKEZİNE ZİYARET

Uluçay daha sonra Geçitkale Belediyesi’nin Üretim ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Uluçay, ziyareti esnasında Engelli Atölyede eğitim görenlerle sohbet etti. Çocuk meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler alan Uluçay, kadınların yapmış olduğu aktivitelerde de kadınlarla bir araya geldi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Başkan Uluçay’ın İçişleri Bakanlığı döneminde yaptığı katkılar sayesinde tesisin bugün bir çok güzel hizmete imza attığını söyledi ve “Bölgem, Belediyem ve halkım adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezin çok olumlu ve iyi bir girişim olduğuna değinen Öztaş, 7’den 70’e herkese dokunmaya çalıştıklarını belirtti. Öztaş, merkezin yaşayan bir okul konumunda olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Üretim ve Yaşam Merkezinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, yıllar önce bugünü öngörerek böyle bir adım attıklarını söyledi.

Uluçay, sosyal sorumluluk çerçevesinde Belediyenin elindeki kıt imkanlara rağmen yaptıklarının bölge halkına verdiği değeri yansıttığını kaydetti.

Yerel yönetimlerin bölge insanlarının üretimini artırması ve sosyal alanda gelişmesinde önemli bir rol oynadığının bu merkezle birlikte çok daha anlaşılır olduğunu ifade eden Uluçay, sosyal devlet anlayışına ulaşabilmek için merkezi yönetimin her zaman yerel yönetimlerle işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

BÖLGEDE ZİYARETLER

Başkan Uluçay ardından Geçitkale’de bulunan kahveleri ziyaret etti ve vatandaşlarla kahve içerek sohbet etti.

Uluçay, ayrıca esnafları da ziyaret ederek sorunları hakkında bilgiler aldı.

27/02/2020 10:54