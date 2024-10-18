Meclis Başkanı Ziya Öztürkler oldu…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni Meclis Başkanlığı'na Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler'in seçildiğini açıkladı.

Tutanak sonuçlarını açıklayan Meclis Başkanı Zorlu Töre, beşinci tur oylamada Ziya Öztürkler’in 26 kabul, 23 ret oyu alarak Meclis Başkanlığı’na seçildiğini belirtti. Oturuma 10 dakikalık ara verdiğini söyleyen Töre, aranın ardından Meclis Başkan Yardımcısı'nın seçileceğini kaydetti.

Meclis'teki resmi seçim sonuç açıklanmadan önce muhalefet milletvekilleri 3 ayrı oy pusulasına itirazda bulunarak, bu pusulaların fotoğraflarını basınla da paylaştı, Genel Kurulda sesler yükseldi.

CTP’li vekillerden itiraz

İtiraz ettikleri pusulalarla ilgili açıklama yapan CTP Milletvekili Ongun Talat, 14 tur oylamada çift mühür yokken, son oylamada 3 pusulada birden fazla mühür bulunduğunu, bunun gizli bir işaret ve hile anlamına geldiğini ileri sürerken, CTP milletvekili ve Meclis Divanı üyesi Devrim Barçın, oy pusulalarının değerlendirmesi için divanı toplantıya çağırdığını açıkladı.