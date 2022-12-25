Meclis Başkanı Zorlu Töre oyunu kullandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Türk Maarif Kolejinde 183 numaralı sandıkta eşi Emel Töre ile birlikte oyunu kullanan Başkan Zorlu Töre, çıkışta açıklamalar yaptı.

Töre, bu seçimlerde demokrasinin güzelliğini yaşadıklarını ifade ederek, hiçbir tatsız olay olmadan seçim gününe geldiklerini söyledi.

Süreç boyunca aday olanların kendilerini ifade ettiklerini, artık karar verecek olanın halk olduğunu söyleyen Töre, önemli olanın hizmet olduğunu belirtti.

Töre, seçim sürecindeki yarışın artık sona erdiğine değinerek, bundan sonra kim kazanacaksa kazansın hizmet yarışının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm adaylara başarılar dileyen Töre, seçimde görev yapan tüm çalışanlara da kolaylıklar temenni etti.

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25/12/2022 12:00