Meclis Başkanı Zorlu Töre'den Avukat Akan Kürşat Hakkında Açıklama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, katıldığı bir TV programında Avukat Akan Kürşat hakkında açıklama yaptı.

Töre, Avukat Akan Kürşat’ın Larnaka’dan değil İstanbul üzerinden Roma’ya gittiğini belirtti. Töre, “Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iade edilmesi yanlış olur. Ya Roma’da yargılanır ya da KKTC’ye iade edilir” dedi.

Akan Kürşat’ın İtalya’da ortada bir dolandırıcılık yoksa Roma’da yargılanmasına gerek olmadığının da altını çizen Töre, mülkiyet rejimi konusunda Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği’nin yaptığı baskıların gelip geçici olduğunu, KKTC tapularının geçerli olduğunu kaydetti.

Güney’de malı bulunan ancak halen eş değer olarak bunları alamayan insanlar olduğunu ifade eden Töre, yasal hak sahiplerinin de bir an önce haklarını alması gerektiğini söyledi.