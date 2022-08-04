Meclis Başkanı,Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen maçı izledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt’un tanınmış simalarından merhum Cahit Çulluoğlu anısına düzenlenen anı maçını izledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun karşı karşıya geldiği maç öncesi düzenlenen törende Zorlu Töre, merhum Çulluoğlu’nun sadece Güzelyurt ve İskele’lilere değil başka bölgelerde ikamet eden insanlara da dostluk ve muhabbet elini açan bir kişi olduğunu kaydetti.

Muhtarlık görevini de layıkıyla yapan Çulluoğlu’nun spora olan ilgisinin de büyük olduğunu ifade eden Töre, iki bölge takımının onun anısını yaşatmak adına karşılaşma yapmasının çok anlamlı olduğunu belirtti.

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04/08/2022 11:17