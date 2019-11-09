Meclis Başkanlığı “2. Cumhuriyet Kupası” Futbol Turnuvası Düzenliyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, “2. Cumhuriyet Kupası” futbol turnuvası düzenliyor.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya İngiltere Türk Toplumu Master Karması, Türkiye’den Kocaeli Masterler Karması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Master Karması ve Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı katılacak.

Turnuvanın ilk maçları 12 Nisan Salı günü saat 16.00’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda, final maçları ise 13 Kasım Çarşamba günü saat 16.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumunda oynanacak.

09/11/2019 12:32