Meclis Başkanlığı için 3’ncü tur oylama yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için tek aday gösterilen UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis’te yapılan ikinci tur oylamada da meclis başkanı seçilemedi.

Meclis başkanlığı seçimi için üçüncü tur oylamaya geçildi.

Töre, “24” kabul, “23”ret oyu aldı. Kullanılan iki oy ise geçersi sayıldı.

Töre’nin meclis başkanı seçilebilmesi için ilk 4 oylamada 26 sayısına ulaşması gerekiyor.

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07/03/2022 15:18