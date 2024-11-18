Meclis Başkanlığı için oylama başladı

Cumhuriyet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı için oylama süreci başladı.

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18/11/2024

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Meclis Başkanlığı için oylama başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı Seçimi gündemi ile saat 14.30 sıralarında Meclis Başkanı Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı. Toplantıda, UBP, bugün görevden istifa eden Ziya Öztürkler’i yeniden Meclis Başkanlığı’na aday gösterdi.

Toplantıda ilk olarak Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı’ndan istifası bilgiye sunuldu. Ardından Başkanlık Divanı seçimlerine geçildi.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun söz alarak, Başkanlık seçimi için Ziya Öztürkler’i aday gösterdi. Ardından oylamaya geçildi.

18/11/2024 14:28
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TAGS: haber, kıbrıs
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