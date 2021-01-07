Meclis Başkanlığı seçimi, bugün gerçekleşmeyecek

ads
07/01/2021

ads
Meclis Başkanlığı seçimi, bugün gerçekleşmeyecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanıyor. 

Meclis Başkanlığı seçimi ise Başsavcılığın görüşüne başurulması nedeniyle bugün gerçekleşemeycek

Başsavcılık’tan çıkacak görüşe göre Meclis Başkanlığı'nın seçim tarihi netleşecek

UBP, Başsavcılık’tan, ‘ilk oylamada 26 RET oyu alan Resmiye Canaltay yeniden aday olabilir mi, 26 RET oyu aldığı için adaylığı reddedilir mi ve muhalefet Meclis Başkanlığı’na aday gösterebilir mi’ sorularına ilişkin görüş talep etti.

 

07/01/2021 09:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: meclis başkanlığı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.