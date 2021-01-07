Meclis Başkanlığı seçimi, bugün gerçekleşmeyecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanıyor.

Meclis Başkanlığı seçimi ise Başsavcılığın görüşüne başurulması nedeniyle bugün gerçekleşemeycek

Başsavcılık’tan çıkacak görüşe göre Meclis Başkanlığı'nın seçim tarihi netleşecek

UBP, Başsavcılık’tan, ‘ilk oylamada 26 RET oyu alan Resmiye Canaltay yeniden aday olabilir mi, 26 RET oyu aldığı için adaylığı reddedilir mi ve muhalefet Meclis Başkanlığı’na aday gösterebilir mi’ sorularına ilişkin görüş talep etti.

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07/01/2021 09:50