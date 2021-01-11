Meclis Başkanlığı Seçimi İçin Oylama Başladı

UBP, Resmiye Canaltay’ı yeniden aday gösterme kararı aldı.

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11/01/2021

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Meclis Başkanlığı Seçimi İçin Oylama Başladı

Meclis'te Meclis Başkanlığı Seçimi için oylama başladı. Meclis Başkanlığı'na Resmiye Canaltay aday gösteriliyor

Başsavcılıktan görüş istemekten vazgeçen UBP, Resmiye Canaltay’ı yeniden aday gösterme kararı aldı. UBP içinde retçi milletvekillerinin bu tutum karşısında nasıl bir yol izleyeceği bugün belli olacak.

Canaltay’ın 26 ret oyu nedeniyle yeniden aday gösterilemeyeceğini savunan CTP ise söylentilerin aksine Meclis Başkanlığı için aday göstermeme kararı aldı. Ancak yine de Canaltay’ın Meclis başkanlığına destek verilmeyecek. YDP ve DP’de eğilim ikinci turda Canaltay’ın desteklenmesi yönünde. Resmiye Canaltay'ın, salt çoğunluğa yine ulaşamazsa UBP yönetiminin nasıl bir karar alacağı bilinmiyor.

Genel Kurul’un gündeminde, içinde Meclis Başkanlığı seçiminin de olduğu Başkanlık Divanı seçimleri de var.

11/01/2021 14:05
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TAGS: Meclis Başkanlığı
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