Meclis başkanlığında Töre için ilk tur oylamada salt çoğunluğa ulaşılamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda başkanlık için yapılan ilk oylamada UBP Milletvekili Zorlu Töre gereken salt çoğunluğu sağlayamadı.

49 milletvekilinin katıldığı oylama sonucunda 24 kabul, 25 ret oyu alan Töre, salt çoğunluğun oyunu alamadığı için ikinci tur seçime geçildi.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu genel kurul toplantısına katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanmış oluyor.

Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, ana muhalefet CTP 19, koalisyon ortağı DP 3, koalisyon ortağı YDP 2 ve bağımsızlar 2 sandalyeyle temsil ediliyor.