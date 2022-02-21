Hükümet programı 25 Şubat’ta Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak

Cumhuriyet Meclisi, 45 dakika gecikmeyle Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı ve geçici meclis başkanı Ünal Üstel tarafından açıldı.

Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplanan mecliste, seçim varılan mutabakat gereği ertelendi.

COVID-19 olması nedeniyle daha önce yemin törenine katılamayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bugünkü meclis birleşiminde ant içti.

Mecliste hükümet programının Cuma günü okunması oy birliği ile kabul edildi. UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümeti programı 25 Şubat’ta Meclis’te okunacak.

Hükümet programı ile ilgili görüşme, program okunduktan 2 tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden 1 gün sonra güven oylaması yapılacak.

Mecliste Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Cumhurbaşkanına sunduğu Bakanlar Kurulu okundu.

Başkanlık Divanı Seçimleri bir sonraki birleşime ertelendi. En yaşlı üye Ünal Üstel ve Ali Pilli'nin bakan olması nedeniyle 3'ncü yaşlı üye Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar geçici meclis başkanı oldu.

En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat , divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

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21/02/2022 15:50