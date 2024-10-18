Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen Ziya Öztürkler, ikinci turda da seçilemedi

Oylamada, 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanıldı. Genel Kurul'da üçüncü tur oylamaya geçildi.

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18/10/2024

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Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen Ziya Öztürkler, ikinci turda da seçilemedi

Meclis Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ziya Öztürkler için yapılan ikinci tur oylamada, 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanıldı. Öztürkler, salt çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci turda da seçilemedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda verilen ara ardından oturum yeniden açıldı. Oturumda, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı için ikinci tur oylama yapıldı.

Oylamada, 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanıldı. Genel Kurul'da üçüncü tur oylamaya geçildi.

18/10/2024 14:58
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TAGS: meclis, ziya öztürkler
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