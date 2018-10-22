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Meclis Bugün Toplanabildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta yaşanan nisap sorununu aşarak bugün toplandı.

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22/10/2018

Meclis Bugün Toplanabildi

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantı, saat 10.40’ta başladı. 
Geçen hafta 5 gün boyunca yeterli milletvekili sayısı olmaması için yapılamayan ve bugüne kalan toplantının gündeminde, Temmuz ayında verilen hayat pahalılığı artışıyla ilgili kanun hükmünde kararnamenin yasalaştırılması bulunuyor.
Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için oluşturulan komitenin raporu ile Dilekçe ve Omdusman Komitesinin raporları yer alıyor.
Toplantıda Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı ile  Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi de yapılacak.

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TAGS: Meclis, haber, kıbrıs
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