Meclis bugün toplanacak

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22/01/2024

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Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00'da toplanacak.

Genel Kurul'un özel gündeminde, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Geçitkale Havaalanının Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına Verilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul'un gündeminde, Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin de bulunduğu, komitelerden gelen tasarı ve öneriler yer alıyor.

22/01/2024 08:41
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TAGS: Meclis Genel Kurulu, zorlu töre
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