Meclis bugün toplanacak

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11/03/2024

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Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama göreviyle toplanacak.

Genel Kurulun saat 10.00’da başlayacak bugünkü birleşiminin gündeminde; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi, Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu  bulunuyor.

Gündemde ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi var.

 

11/03/2024 09:27
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TAGS: haber, kıbrıs
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