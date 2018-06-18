Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Meclis’in gündeminde; Sayıştay Komitesi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesi’nce 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu’na İlişkin Raporu, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, Nazife Tavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın Başvuruları Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporları’na ilişkin raporları bulunuyor.

Genel Kurul’da güncel konuşmalar da yapılacak.