Meclis bugün toplanacak, başkanlık seçimi yapılacak

Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak. Kurulda Meclis Başkan seçimi yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor. Meclis'ten verilen bilgiye göre, birleşim saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurul'da Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Ziya Öztürkler ismi öne çıktı?

Dün Meclis Başkan adayı ve seçim tarihini belirlemek için Meclis’te toplanan UBP grubunda öne çıkan isim Ziya Öztürkler oldu. Ancak aday ismi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Töre: Parlamento çalışmalarının tamamına katılacağım

Toplantının devam ettiği sırada dışarı çıkan Meclis Başkanı UBP Milletvekili Zorlu Töre, açıklamalarda bulundu. Sağlığının yerinde olduğunu kaydeden Töre, “Davamı savunuyorum. Burada hak hukuk mücadelesi verildi.” diye konuştu. Töre, “Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim. Parlamento çalışmalarının tamamına katılacağım.” şeklinde konuştu.

Öztürkler: ‘Aday benim’ demem doğru olmaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, Meclis Başkanlığı seçimine yönelik, “Grup toplantısında belli bir eğilim var birkaç arkadaşa yönelik, onlardan biri de benim, evet doğrudur ama şu anda net olarak bir şey söylemem doğru olmaz.” dedi.

Arıklı: UBP’nin kararına saygı duyacağız

UBP Grubu’nun Meclis Başkan adayı belirleme süreci devam ederken Meclis’te açıklamalarda bulunan Hükümetin ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP’nin kararına saygı duyacaklarını, Meclis Başkan Adayının da büyük ihtimalle Ziya Öztürkler olacağını söyledi.