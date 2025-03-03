Meclis bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

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03/03/2025

Meclis bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, "Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Sayıştay Komitesi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991 - 30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu" bulunuyor.

Meclis’te ayrıca "Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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