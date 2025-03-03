Meclis bugün toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
YAYIN TARİHİ:
03/03/2025
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, "Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Sayıştay Komitesi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu 1 Ekim 1991 - 30 Eylül 1997 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu" bulunuyor.
Meclis’te ayrıca "Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın üçüncü görüşmesi yapılacak.
YAYIN TARİHİ: