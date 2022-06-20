Meclis bugünkü gündemini tamamlayamadan kapatıldı
20/06/2022
Meclis Genel Kurulu, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle bugünkü gündemini tamamlayamadan saat 14.30'da kapatıldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ederken mecliste görevli steno personelinin ek mesai yapmama eylemi nedeniyle genel kurulu terk etti.
Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers konuşma yaparken yaşanan bu durum nedeniyle Meclis kapanmak zorunda kaldı. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rogers konuşma yaparken Rogers'in konuşmasını keserek aniden Meclis Genel Kurul toplantısını bitirdi.