Meclis, bütçe görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edecek

Başsavcılık, Sivil Savunma, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

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01/01/2023

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Meclis, bütçe görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edecek

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Ekonomi Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Saat 10.00'da toplanması  beklenen Meclis Genel Kurulunda  Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak

  Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel  Kurul’daki   görüşmeleri 27 Aralık’ta başlamış ve ilk gün tasarının bütünü üzerinde  görüşme gerçekleştirilerek  2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 1. maddesi  oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Genel Kurul  daha sonra 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesini oy birliğiyle onaylamıştı

01/01/2023 12:21
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TAGS: meclis, yarın, bütçe,
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