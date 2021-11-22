Meclis bütçe için toplanıyor

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri  başlıyor.

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22/11/2021

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Meclis bütçe için toplanıyor

Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri  başlıyor.

Alınan kararla kısaltılan Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri, komitede olduğu gibi üç gün sürecek.

Meclis  Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanacak Genel Kurulda, komitede 12 milyar 770 milyon TL olarak onaylanan “2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ele alınacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı Hasan Taçoy okuyacak.

Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un sunuş konuşması ile başlanacak.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

Genel kurulda Pazartesi günü “Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve  Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

22/11/2021 08:46
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TAGS: meclis, bütçe, haberkıbrıs,
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