Meclis Bütçe Komitesi bugün görüşmelere devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “2022 Mali Yıllı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşmelerine Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesiyle devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmi Canaltay, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Ombudsman Emine Dizdarlı, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Vural ile bütçeleri kabul edilen kurumların üst düzey bürokratları bugünkü toplantıda hazır bulunacak.

Toplantının saat 09.30 sıralarında başlaması bekleniyor. Komitedeki bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Plan Komitesi, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde ilk günü tamamladı.

12 milyar 700 milyon TL’lik 2022 bütçesinin geneliyle ilgili görüşmenin ardından Meclis, Turizm, Ulaştırma, Ombudsman, Başsavcılık ve Sayıştay bütçeleri onaylandı.

Bu çerçevede, Cumhuriyet Meclisi bütçesi 53 milyon 727 bin 600 TL, Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesi 139 milyon 649 bin 300 TL, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 369 milyon 571 bin TL olarak oy çokluğu ile kabul edilirken, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi 4 milyon 670 bin 900 TL, Hukuk Dairesi bütçesi 28 milyon 788 bin 800 TL ve Sayıştay Başkanlığı bütçesi ise 15 milyon 559 bin 500 TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye ve Bütçe, Plan Komitesinde ele alınan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 60 milyar 675 milyon 600 bin TL olarak oy çokluğu ile onaylandı

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17/11/2021 09:05