Meclis çalışanlarının grevi 60 gün süreyle ertelendi

Bugün meclis önünde yapılan eylemin yanı sıra Stenografların ek mesaiye kalmama eyleminin ardından ara verilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul oturumu ertelenmişti.

Bakanlar Kurulu'nda alınan karara göre Cumhuriyet Meclisi çalışanlarının grevi 60 gün süreyle ertelendi.

Yayımlanan karar ise şöyle;

''42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerinde Kibns Türk Amme Memurlan Sendikası (KTAMS) ve/veya Kibris Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) ve/veya diğer Sendikalanın ve Kuzey Kibns Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi çalışanlarının başlattıklar grevin, hizmetlerin aksamamas: için 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren 60 (Altmiş) gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi'nin 79(B)3 maddesi gereğince ekte sunulan "2023 Grev Yasağı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi) Emiramesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi''

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03/04/2023 20:39