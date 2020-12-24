Meclis çalışmalarını tamamladı

CTP Milletvekili Asım Akansoy mecliste “demokrasi ihlalleri” başlıklı konuşma yaptı.

Akansoy, 1990 seçimlerini araştırmak için komite oluşturulduğunu ve dönemin milletvekillerinin iradesinin görülebildiğini belirterek demokrasinin her türlü düşünceyi barındırabilmesi gerektiğini kaydetti. 1990’daki Meclis komitesinin kimlerden oluştuğunu okuyan Akansoy, komitenin kurulmasına sebep olan BRT yayınları ve seçim önceden ödenen maaşlar ve afiş asma indirme, çift sandıkta oy kullanılması iddialarının yer aldığını belirtti. Komitenin, önerileri üzerinde Meclis’te ciddi tartışmalar yaşandığına işaret eden Akansoy, o dönemin milletvekillerinin paylaştığı önerileri aktardı.

“O DÖNEMDEKİ ÖNERİLERİN CİDDİYE ALINMAMASI NEDENİYLE BUGÜN BENZER OLAYLAR TEKRARLANIYOR”

Akansoy, o önerilerin ciddiye alınmaması nedeniyle bugün benzer olayların tekrarlandığını ifade ederek, önemli olanın KKTC vatandaşlarının kendine yetecek bir sistem yaratması olduğunu kaydetti. Bugün yaşanan olaylarla ilgili örnekler vererek bunların yeniden yaşanmaması için yapılması gerekenin kafa kafaya vererek çözüm üretmezse demokrasinin zarar göreceğini söyleyen Akansoy, sürekli aynı söylemlerin yapıldığını her dönemde eskimiş fikirlerle zaman kaybedildiğini belirtti. Demokrasinin gelişebilmesinin farklı siyasi görüşlerin buluşarak sahip çıkmasıyla alakalı olduğunu kaydederek hükümetin seçimlerin araştırılmasıyla ilgili pazartesi vereceğini açıkladığı önergenin geçmişte yaşananlara ışık tutabilecek olmasının önemine değinen Akansoy, bu tür konuları sürekli gündemde tutacaklarını vurguladı. Akansoy, demokraside açılan yaraları sarmak için de birlikte çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

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24/12/2020 14:25