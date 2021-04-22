Meclis Danışma Kurulu toplanacak

UBP’nin, erken seçim tarihiyle ilgili, Ad-Hoc Komite oluşturulması önerisinin görüşüldüğü Meclis Danışma Kurulu toplantısında uzlaşıya varılamadı ve muhalefet görüşmeden ayrıldı.

Danışma Kurulu’nun bugün 09:30’da yeniden toplanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, dün BRT’de katıldığı 45+ programında, Danışma Kurulu’nu Perşembe günü saat 09.30’da yeniden toplayacaklarını söyledi.

Sennaroğlu, “Muhalefetin toplantıya gelip gelmeyeceklerini bilemiyoruz.. Gelip ret oyu da verebilirler, belki de hiç katılmazlar.. Bu sorun gündemi meşgul ediyor. Biran önce çözülmesi toplumun faydasınadır.. Bu konudan daha önemli olan bir pandemi sorunu var”dedi.

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22/04/2021 09:23