Meclis Danışma Kurulu toplandı

Meclis Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zalihe Çavuşoğlu, toplantı salonunda saat 09.30’da başlayan toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Sunat Atun, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ve DP’den Koral Çağman da yer aldı.

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05/11/2021 09:41