Meclis Danışma Kurulu yarın genel kurul öncesi tekrar toplanacak

Meclis Danışma Kurulu’nun, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in erken seçim tarihinin belirlenmesi amacıyla tüm partilerin temsil edileceği ve hükümetin çoğunlukta olacağı bir ad-hoc komite kurulması önerisini görüşmek üzere bugün yaptığı toplantıda sonuç alınamadı.

Danışma Kurulu, yarın Meclis Genel Kurulu öncesinde 09.30’da tekrar toplanacak ve konu Meclis Genel Kurulu’na da sunulacak.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında Meclis’te grubu bulunan partiler UBP, CTP ve HP başkan ve başkanvekillerinden oluşan Danışma Kurulu’nun bugünkü toplantısına, grubu bulunmayan partilerin başkanları da katıldı.

TAK muhabirinin Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat’tan aldığı bilgiye göre, Başbakan Saner’in Meclis Başkanlığı’na sunduğu ad-hoc komite oluşturulması önerisini ele almak üzere Danışma Kurulu bugün toplandı. Verilen aradan sonra muhalefet partilerinin temsilcileri toplantıya katılmadığı için nisap yetersizliği oldu ve karar üretilemedi.

Danışma Kurulu toplantısına UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Grup Başkan Vekili Sunat Atun ile Özdemir Berova; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Grup Başkan Vekili Fazilet Özdenefe; HP’den Başkan Vekili Tolga Atakan ile HP Milletvekili Ayşegül Baybars; YDP Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı; TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Hükümet 3 Nisan 2022'de, muhalefet partileri ise 29 Ağustos 2021'de erken seçim yapılması için tasarı ve öneri hazırlamıştı. Seçimle ilgili hükümetin tasarısı ve muhalefetin önerisinin Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nde görüşülmesi gerekiyor ancak bu komitede hükümetin çoğunluğu bulunmuyor.

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21/04/2021 19:48