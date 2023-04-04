Cumhuriyet Meclisi, Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Ankara'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, deprem soruşturmalarının süratle sonuçlanması için büyük şehirlerden ek savcıların görevlendirildiğini belirtti. Her soruşturma için bir 'hedef süre' konulduğunu söyleyen Hasipoğlu, İsias özelinde ayrı bir süreç yürütüldüğünü kaydetti.

Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının hayatlarını kaybettikleri İsias Otel, Kırıkhan Öğretmenevi, Saray ve Uçar Otelleriyle ilgili ceza soruşturmalarının başladığını ve hiçbir dosyada gizlilik bulunmadığını aktardı. Hasipoğlu, "İsias Otel ile ilgili 5 tutuklama, 1 yakalama var" dedi.

Hasipoğlu, İsias Otel’de 35, Kırıkhan Öğretmenevi’nde 4, Saray Otel’de 2, Uçar Otel’de de 1 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Her binadan demir, karot örneklerinin alındığını vurgulayan Hasipoğlu, Kırıkhan Öğretmenevi’nin müteahhitinin de tutuklandığını, Saray Otel sahibininse depremde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hasipoğlu, Türkiye’de 1999 Gölcük depreminin ardından cezaların artırıldığını da öğrendiklerini ifade etti.

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop dahil olmak üzere görüştükleri herkesin süreci yakından takip ettiğini gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Hasipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti yargısının adaletine güveniyoruz. Bize verilen mesaj ‘kim ihmalde bulunduysa bunun bedelini ödeyecek’ şeklindedir” dedi.

Talat: "KKTC yurttaşlarının haklarının takipçisi olacağız"

Komite Başkan Yardımcısı Ongun Talat da, KKTC yurttaşlarının haklarının takipçisi olmayı sürdüreceklerini ve ileriki dönemde Türkiye’ye yeni ziyaretler yapabileceklerini kaydetti.

Talat, İsias dışında, KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettikleri noktalarda da davaları yakından izleyeceklerini ifade etti.

Talat, takip edilmesi gereken birçok husus bulunduğunu bildirdi.

Komitede, Başkan olarak UBP Gazimağusa Milletvekiili Oğuzhan Hasipoğlu, Başkan Yardımcısı olarak CTP Girne Milletvekili Ongun Talat yer alırken, üye olarak da Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars bulunuyor.

Heyetin yarın sabah erken saatlerde Adıyaman’a hareket etmesi bekleniyor.

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04/04/2023 18:56