Meclis Deprem Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün toplandı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayan komite toplantısında gündemi gereği davetliler dinlendi.

Komite toplantısına davetli olarak 6 Şubat depremlerinde Hatay, Kırıkhan’da hayatını kaybeden vatandaşların aileleri katıldı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına komite başkan vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı da yer aldı.

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31/03/2023 16:25