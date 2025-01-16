Meclis Ekonomi Komitesi, 3 yasa tasarısını genel kurula sevk etti

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliği ile Meclis Genel Kurulu’nun gündemine sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite, ilk olarak “Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, ikinci olarak “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı; oybirliği ile Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu. Komite toplantısına ayrıca Çağla Pehlivanoğlu, Halim Kahveciler, Tahsin Gül ve Ercan İbrahimoğlu da katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, son olarak “Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında yapılan komite toplantısına, komite başkan vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner veUBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.