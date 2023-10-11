Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.