Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, ilgili yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Muhasabe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı da ele aldı ve madde madde görüşmesine devam etti. Komitenin bu yasayla ilgili görüşmelerine de önümüzdeki toplantılarında devam edeceği ifade edildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ve Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısında, Maliye Bakanı Özdemir Berova da yer aldı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Sami Özuslu da katıldı.