Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı. Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayan toplantıda, ilk olarak “Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı” ele alındı ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, ikinci olarak “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Bu toplantıya ise davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ve Casino İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.