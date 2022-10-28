Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı...

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 11.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ele aldı ve söz konusu Yasa Tasarısı ile Yasa Gücünde Kararnameyi birbirleriyle ilgili gördüğü gerekçesiyle birleştirerek görüşme kararı aldı, oyçokluğuyla onaylayarak Genel Kurula gönderdi.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın yanısıra Maliye Bakanlığı bürokratları ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

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28/10/2022 16:47