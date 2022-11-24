Meclis Futbol Takımı ile Antalya Master Takımı Dostluk Maçı yaptı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü nedeniyle Antalya Master Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Girne Karşıyaka Şengül Törehan Stadında oynanan karşılaşmada, Meclis takımında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de yer aldı.

Maçı izleyen ve takımlara kupalarını veren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya ile Kıbrıs arasında sadece mavi suların olduğunu ve iki bölgenin insanlarının aynı milletin insanları olduklarını ifade ederek, Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” söylemini her zaman rehber edindiklerini söyledi. Böyle maçların kazananı olmadığını belirten Töre, Antalya Master Takımına teşekkür etti.

Maçı Meclis Takımı; İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ve CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

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24/11/2022 09:51