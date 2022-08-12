Meclis Genel Kurul günü mücadele en üst seviyeye çıkacak

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün sabaha yakın komiteden geçen Yerel Yönetimler Reformu ile ilgili konunun Cumhuriyet Meclisi Olağanüstü oturumuna geldiği gün mücadelenin süreceğini ifade etti.

Yalınkaya, önemli olanın bu tasarının Meclis’ten geçmemesi olduğunu kaydederek “o gün elimizden geldiğinde mücadelemizi en üst seviyeye taşıyacağız” dedi. Yalınkaya eylemlerini bitirmediklerini ifade ederek “olan gücümüzle eylemlere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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12/08/2022 15:10