Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 27 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat Genel Kurul’da, “Bir Meclis Başkanının Dahili Bedhahları” konulu güncel konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye atıfla, böyle bir konuşma başlığı koyduğunu ifade eden Talat, Cumhurbaşkanının yurt dışında olması, Zorlu Töre’nin de Cumhurbaşkanına vekâlet etmesi nedeniyle Töre’nin gözlerinin içine bakarak, konuşma yapamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Kimseyi kişisel olarak hedef almak istemediğini ancak Zorlu Töre’nin bir zihniyetin temsilcisi olduğunu” ifade eden Talat, “Töre’nin zihniyetini faşizan bir zihniyet” olarak niteledi.

“Töre’nin kendilerini hainlikle, Türkiye düşmanlığıyla suçladığını” kaydeden Talat, bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti. Talat, “Bize göre meşru bir Meclis Başkanı değil” dedi.

“Faşizmin hedef gösterme pratiği” üzerine örnekler veren Ongun Talat, Töre’nin 15 Kasım resepsiyonunda yaptığı konuşmaya değindi. “Bizi bir numaralı halk düşmanı ilan etti” diyen Talat, Töre’nin daha sonra ise Özker Özgür’ün anma törenine katıldığını ve konuşmasında Özgür’e saygı duyduğunu söylediğini anlattı.

Bir Meclis Başkanının hedef gösterme faaliyetleri içerisinde olmaması gerektiğini belirten Talat, “Kimdir bu bedhahlar?” diye sordu.

“Bana göre faşizm görüldüğü yerde ezilmesi gerekendir. Dünya tarihi faşizmden çok çekmiştir” diyen Talat, her türlü tartışmayı yapacaklarını ancak birbirlerinin yüzlerine bakabilmeleri gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin, Meclis’e bir makam aracı olmak üzere 4 tane araç hediye edeceğini öğrendiklerini ifade eden Talat, yarın Meclis bahçesinde anahtar teslim töreni yapılacağını söyledi.

“Tartışmalı ve usulsüzlük iddiaları barındıran bir meselede, gerekçe olarak kullanılan bir argüman üzerinden hamleye girişmenin yakışık bir tavır olmadığını” savunan Talat, Meclis ile ilgili araç tartışmaları gündemdeyken törenin yapılmasını eleştirdi.

“Meclis’in itibarını ve Kıbrıs Türk halkının itibarını düşüren böyle bir törene biz katılmayacağız” diyen Talat, Kıbrıslı Türklerin onurlu bir biçimde yaşamını geleceğe taşımak için yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Ongun Talat, karşılıklı saygı ve kardeşlik hukukuna uygun ilişkileri sürdüreceklerini belirtti.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise yerinden söz alarak, 4 aracın, Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC Meclisi’ne yapacağı bir katkı olduğunu ifade ederek, araç konusunun çok önceden ayarlandığını belirtti. Hasipoğlu, törene katılmama sebebinin açıklanmasını istedi.

Talat ise Hasipoğlu’na yanıt olarak, “Resmi görevler bakımından bir protestomuz yoktur, törene bizim divan kurulu üyelerimiz katılacak” diyerek, “Ben CTP’li bir milletvekili olarak böyle bir tartışmanın üzerine böyle bir törenin düzenlenmesini doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

Tartışılması gerekenin “usulsüz harcamalar” olduğunu belirten Talat, “resmi görevi olsa törensel bakımdan saygısızlık yapmayacağını ancak kendi katılmama hakkını kullandığını” söyledi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise yerinden yeniden söz alarak, bunun doğru bir karar olmadığını, araç konusunun çok önce ayarlandığını, kararlaştırıldığını kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak, Meclis bütçesi komitede görüşülürken, Türkiye Cumhuriyeti’nden talep edilen araçlarla ilgili başkanlık divanında bir karar olmadığının da altı çizildiğini ve bunun iç tüzüğe aykırı olduğunun ifade edildiğini söyledi.

“Meclis Başkanının, kendini başkanlık divanı yerine koymasını” eleştiren Şahali, “Bu tören, Meclis’te usulsüz akaryakıt kullanımı hakkında, başkanlık divanının yönetimine ilişkin zafiyet sürerken, devam eden tartışma sırasında yapılmak zorunda değildi” dedi.

“Yarınki tören Meclis’teki usulsüzlüklere, deyim yerindeyse taç giydirmek anlamına gelmektedir” diyen Şahali, CTP’nin, başkanlık divanındaki üyelerinin törende hazır bulunacağını kaydetti.

Bunun üzerine Şahali ile Hasipoğlu arasında karşılıklı tartışma yaşandı.

Ongun Talat’ın konuşmasının ardından oturum tamamlandı. Gelecek birleşim, yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetleri birlikte 27 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.