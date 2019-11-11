Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı.

Meclis’te bugün, yasa önerileri ve yasa tasarılarının görüşülüp onaylanmasının ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, jeneratör konusunda aynı iş için iki fatura kesilmesinin ne kadar doğru olduğunu sorarak, tek faturada bu konunun giderildiğini, jeneratörün gitmesiyle AKSA’nın ülkedeki misyonunun da azalacağını ve bu ülkeden gitmesi için ön ayak olacakları için memnun olacaklarını söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit de, “Kıb-Tek ve santral ihaleleri” ile ilgili konuştu. Özyiğit, konunun uzun zamandır gündemde olduğunu, 4’lü hükümet döneminde de ihalenin uluslararası açılması için karar aldıklarını ancak hükümetin bozulduğunu ve bu ihaleye devam edilmediğini ifade ederek, “neden devam edilmiyor?” diye sordu.

Özyiğit, bu konuda sendikaya söz verildiğini, imzalar atıldığını, bu konunun halkın sağlıklı enerji alması için acil olduğunu ifade ederek, jeneratörler alırınsa Kıb-Tek’in üretiminin artacağını AKSA’ya bağımlılığın azalacağını kaydetti.

Bu konuda bilimsel açıklamalar ortaya koyan Özyiğit, “Ya yatırım yapacaksınız ya da bağımlılık devam edecek. Enerjinin ucuzlatılması gerekir, oturun çalışın” dedi.

Özyiğit, Taçoy’a “4 Eylül’de atılan imzaya, jeneratör ihalesine çıkacak mısınız?” diye sordu.

Hasan Taçoy da, Özyiğit’e yeteri kadar bilgi verilmediğini, 4 Eylül’de imza atılmadığını, zaten öncesinde uyuştuklarını, grev olmadan sendika ile anlaştıklarını, ancak grevin yapıldığını kaydetti.

Taçoy, sözünün arkasında olduğunu imza da attığını, ancak Aralık ayının başına kadar zaman istediğini, 60 megavatlık bir sistem alınacağını, kurulu gücün büyümesini istediklerini, ancak fueloilin çevreye ne kadar zarar verdiğinin ortada olduğunu, bu gücün çevrilmesi için de gerekli adımların atılması gerektiğini ancak 14 milyon Euro’ya ihtiyaç olduğunu anlattı.

Biriken kaynağın sadece bir ihalede harcanamayacağını, bu konuda gerekli araştırmaları yapacağını ona göre adım atacağını ifade eden Taçoy, seçim yasakları göz önünde bulundurarak ihalede zamana ihtiyaç olduğunu Mayıs ayında bunun yapılmasının daha uygun olacağını düşündüğünü kaydetti.

Taçoy, AKSA ile alım garantili sözleşmenin sürdüğünü, Güney ile enterkonnektenin avantaja döndürülemeyeceğini, ülkede doğalgaz veya diğer sistemlerin kurulması gerektiğini, daha çevre dostu bir sitemin gerekli olduğunu, kurumun özelleştirilmeyeceğini, iyi şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taçoy, Haziran ayına kadar fiyatlarda artış yapmamayı da hedeflediğini belirtti.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, “cumhuriyet” konusunda güncel konuşma yaptı. Töre, cumhuriyetin en büyük bayram olduğunu, Atatürk’ün buna vurgu yaptığını, cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Kıbrıs Cumhuriyetinin Rumlar tarafından çalındığını KKTC’nin de bundan dolayı kurulduğunu, egemenliğin de kayıtsız şartsız halkın olduğunu ifade eden Töre, eşit egemenlik ele alınmadan masanın kurulmasının da doğru olmadığını kaydetti.

Töre, etkin katılımın şart olduğunu, güvenlikte garantilerin şart olduğunu, bunlar olmazsa varılacak bir anlaşmanın da olamayacağını ifade ederek, Berlin’de yapılacak görüşme dolayısıyla Berlin duvarının Lefkoşa’daki duvara benzetilemeyeceğini ifade etti.

KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Töre, “Cumhuriyete, KKTC’ye gerek yoktur” diyenlerin Atatürk’ün dediği gibi gaflet içinde olduğunu kaydetti.

KKTC’nin 36. yılını Cuma günü büyük bir coşku ile kutlayacaklarını belirten Töre, “Bizim sevdamız güvence altında yaşamak, garantörlüğün devamıdır, devletimiz, cumhuriyetimiz, halkımızdır” diye konuştu.

İki devleti göz ardı etmeden masada görüşme yapılması gerektiğini ifade eden Töre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanacağını yineledi.

Konuşmaların ardından sorular kısmıyla genel kurul toplantısı tamamlandı.

11/11/2019 19:11