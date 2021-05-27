Meclis Genel Kurul'da güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar gerçekleştiriliyor.

ERHÜRMAN

Bu bölümde ilk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. Erhürman sözlerine Başbakan Ersan Saner’in kurulacak araştırma komitesindeki üye sayısı konusundaki hassasiyetini anlamlandırmakta zorluk yaşadığını söyleyerek başladı.

Meclis’in hala erken seçim meselesi konusunda karar veremediğini söyleyen Erhürman Meclis’in hükümet tarafından Anayasayı ihlal eder noktaya sürüklendiğini ifade etti.

Yüz yüze eğitim konusunda Bulaşıcık Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı uyarınca neden nisanda karar alınmadığını soran Erhürman, bu konuda bilgi istedi.

Emekli olmuş ve özel sektörde çalışan kişilerin şu anki çalışmalarına vergi indirimi uygulanmamasına ilişkin bir yasa gücünde kararname olduğunu dile getiren Erhürman bu kişilerden vergi talep edilmeye başlandığını anlattı. Erhürman bunun yasa gücünde kararnameyle yapılamayacağını vurguladı.

Bu nedenle Maliye Bakanlığının topladığı rakamları iade etmek zorunda kalacağını söyleyen Erhürman bu işin yasayla yapılabileceğini ancak adalet ilkesine aykırı bir uygulama yapılamayacağını kaydetti.

300 milyon TL’lik borçlanma kararıyla ilgili bilgi isteyen Erhürman, eksikliğin nereden kaynaklandığını, ödemenin nereye gideceğini, protokolde bir sorun olup olmadığını sordu.

Eylülde üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının elzem olduğunu dile getiren Erhürman, aşılama konusunda yapılan açıklamalarla ilgili bilgi istedi.

Gazimağusa’da eski eser bölgesine beton dökülmesi olayında, konunun bayrağı isteyenler istemeyenler noktasına çekilmeye çalışılmaması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili kurumların birbirleriyle iletişim içinde olmadığını anlatan Erhürman, “Herkes kendi hukukunu yaratıyor” dedi.

Daha önce Güney’den sigorta emeklisi olanlarla ilgili Güney Kıbrıs’ın ciddi bir ayrımcılık uyguladığını, örneğin 1974’ten sonra evlenmiş kişinin eşine, evlilik geçersizdir diyerek ödeme yapılmaması gibi uygulamalar olduğunu söyleyen Erhürman, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı göreve çağırdı.

Erhürman Güney Kıbrıs’ın, yine evlilik geçerli değildir iddiasıyla, anne ya da babası Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara vatandaşlık vermediğini kaydederek bu konunun da takipçisi olacağını söyledi.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak, eski eser bölgesine beton dikilmesi konusunda ilgililerden aldığı bilgiyi aktardı.

Orada daha önce bayrakların olduğu, daha önce olan beton üzerine çok az beton döküldüğü yönünde bilgi aldığını kaydeden Arıklı, betonun zararı varsa bayrakların başka şekilde dikileceğini söyledi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da söz alarak sorulara yanıt verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne nisanda eğitimin yüz yüze yapılması konusunda bir karar olup olmadığını sorduğunu, böyle bir karar olmadığı bilgisini aldığını belirtti.

Amcaoğlu Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar’ın kendisine, ilgili demeçte, istişarede bulunulduğunu söylediğini aktardığını belirtti.

Süreç içinde yapılan çalışmaları aktaran Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden Resmi Gazete’de böyle bir karar açıklanmadığını dile getirdi.

Amcaoğlu kamuoyuna yansıdığı gibi böyle bir karar alındığı, kendilerinin buna uymadığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Türkiye’ye ciddi oranda aşı dozu geleceğini, önceki az sayıda aşıdan bile ülkeye 140 bin doz aşı gönderildiğini anlatan Amcaoğlu eylül ayında öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili sorun olmayacağının görüldüğünü, üniversite yönetimleriyle ilgili istişarelerin sürdüğünü kaydetti, çok yakında ilgili kararın Bakanlar Kurulundan geçeceğini belirtti.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da söz alarak emeklilerle ilgili kararın yasallaşması gerektiğini, bununla ilgili gereğini yapacaklarını söyledi.

300 milyon TL’nin 75 milyon TL’sinin Merkez Bankasından alındığını, 200 milyon için ihalenin de yarın biteceğini söyleyen Oğuz, haziran ayında yapılacak harcamaları sıraladı.

Şu anda protokol çerçevesinde savunmayla ilgili harcamaların alınmasında hiçbir sorun olmadığını kaydeden Oğuz, protokol çerçevesinde alınan krediler kapsamında geçen ay 100 milyon TL geldiğini bu ay henüz kaynak girişi olmadığını anlattı.

Projelerin açılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Oğuz emekli ödemelerinin bugün gerçekleştirildiğini, pazartesi de memur ödemelerinin yapılacağını anlattı, yapılan ve yapılacak diğer ödemeleri sıraladı.

Oğuz bir soru üzerine, belediye başkanlarının emekli maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntı konusunda gerekli adımların atıldığını anlattı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yeniden söz alarak, ülkedeki kurumlar arasında koordinasyonsuzluk olduğunu söyledi.

Vatandaşın sinirlerinin gerilmiş durumda olduğunu anlatan Erhürman, bir eski eser üzerine ne kadar beton dökülecekse dökülsün bunun Anıtlar Yüksek Kurulu izniyle yapılması gerektiğinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman belediye başkanlarının emeklilik maaşlarıyla ilgili düzenlemelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Emekli olmuş ve özel sektörde çalışan kişilerin şu anki çalışmalarına vergi indirimi uygulanmamasına ilişkin karar geri alınmayacaksa konuyu davaya taşımak zorunda kalacaklarını anlatan Erhürman, Güney’de çalışan sigortalılar konusunda da, Louzidou kararında tanınmamış bir otoritenin kararlarının geçerli olduğunun görülebileceğini, bundan yararlanılabileceğini anlattı.

Maliyenin alınacak borçlar için yirmili rakamlarda faiz yükü altına girmek zorunda kalacağını söyleyen Erhürman, kendilerinin protokolün öngörülebilirliği konusunda yaptığı uyarıları bu nedenle yaptıklarını söyledi.

“Hayat pahalılığı ne oldu?” diye soran Erhürman, hayat pahalılığı dondurulurken zamların yapılmasının alım gücünü düşürdüğünü anlattı.

ÇELER

Daha sonra TDP Milletvekili Zeki Çeler söz aldı. Çeler, hükümetin yönetim zafiyeti nedeniyle maliyeyi kurtarmaya çalışırken halkı zarara soktuğunu söyledi.

BRT’de yayınlanan Basın Odası programının sezon finali adı altında sona erdirildiğini söyleyen Çeler, bunun basını susturmak için atılan bir adım olduğunu söyledi.

Basının eleştirisinin çok önemli olduğunu kaydeden Çeler, Basın Odası gibi önemli ve kaliteli bir programın yayından kaldırılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Çeler, 90’lı yıllarda basın silahla susturulurken bugün bu yollarla susturulduğunu kaydetti.

Çeler bu konuşmadan sonra kendisinin de uzun süre BRT’ye çağırılmayacağını düşündüğünü belirtti.

Hükümeti ekonomi ve hayat pahalılığı konusunda yaptıkları uyarıları dikkate almaya çağıran Çeler alım gücünün düştüğünü kaydetti.

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27/05/2021 15:52