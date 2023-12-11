Meclis Genel Kurulu 2024 bütçesini ele alıyor

-Şahali

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın konuşmasından sonra CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıktı. Şahali Meclis önünde eczacıların eylemine katıldıklarını, bu sırada kendileri olmadan Meclis oturumunun başlatıldığını söyleyerek teessüflerini iletti.

Yoğun bir mesai sonucu bütçenin komiteden geçtiğini kaydeden Şahali, sadece bakanlıklar değil özel bütçeli kurumların bütçelerinin de ele alınacağını belirtti.

Bunun sürdürülebilirlik, şeffaflık, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik bakımından son derece önemli olduğunu anlatan Şahali, konuşmasında bütçe açığına da işaret etti.

Öte yandan bunun kaydi bir bütçe açığı olduğunu söyleyen Şahali, bütçenin şu an fazla verdiğini, öte yandan bunun sürdürülebilir kamu finansman dengesi sonucu olmadığını kaydetti.

Erkut Şahali, kamuya istihdamın gerekli olan noktalara, adil şekilde yapılması gerektiğini belirterek, komite aşamasında, örneğin müfettiş kadroları gibi önemli eksik kadrolarla ilgili sordukları sorulara, gereken istihdamların yapılacağı yanıtının verildiğini belirtti. Şahali eğer söylenen kritik kadrolara istihdam yapılacaksa Kamu Hizmeti Komisyonu'nun en yoğun yıllarından birini yaşayacağını ifade etti.

Gelir artırıcı öngörülerin bütçede karşılığını bulması gerektiğini kaydeden Şahali, kamu hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artması için kamu reformunun hükümet gündeminde yer alıp almadığını sordu.

Bütçede, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yaratmanın mümkün olduğunun belirtildiğini ancak bütçede bunu karşılayacak kalemler olmadığını anlatan Şahali, gelirler bütçesine işaret etti.

Kamudan maaş alan kimsenin maaşında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının payı olmadığını ifade eden Şahali öte yandan sokakta “Türkiye olmasa maaşlar ödenmez” inancı bulunduğunu belirtti.

Şahali, Meclis mesaisinin belirtilen saatlerde başlaması halinde, çalışmaların insani bir saatte bitebileceğini de vurguladı.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise “Bir hastanemizi yıllardır yapamıyorsak bunun konuşulacağı yer bugün bu bütçedir” dedi.

“Rakamlar ideolojiktir, siyasal partilerin ideolojilerini temsil eder” diyen Barçın, her bütçe görüşmesinde gazetelerin bütçenin yüzde 20’sinin Türkiye’den gelen kaynakla karşılanacak manşeti attığını söyledi, gerçekleşme verilerine işaret etti.

Bütçe rakamlarına değinen ve öngörülen bütçe açığının aksine bütçenin fazla verdiğini kaydeden Barçın, öte yandan açık öne sürülerek okul, hastane, yol gibi altyapı yatırımlarının hayata geçirilmediğini ifade etti.

Türkiye ile sağlıklı bir ilişki kurulmadığını, bunun kamu maliyesine de yansıdığını belirten Barçın, Türkiye’den altyapı yatırımları için geleceği söylenen kaynakların gelmediğini, bu nedenle örneğin hastane yapımına başlanmadığını, hatta bütçe açığının da bu projelere aktarılmadığını kaydetti.

Devrim Barçın, nüfusu bilmeden kalkınma planı yapılamayacağını dile getirerek, nüfusu sorduklarında Lübnan, Abazya gibi ülkelerin nüfus sayımı yapmadığı, nüfusu bilmeden de yapılabilecek şeyler olduğu yanıtını aldıklarını belirtti.

İlgili yasa gereği yayınlanan orta vadeli mali planı ve bütçe çerçevesine işaret eden Barçın, 2023 enflasyonunu Haziran’da yüzde 55, Ekim’de yüzde 82 olarak öngördüklerini belirtti; 4 aylık sapmanın bu kadar büyük olmasını eleştirdi.

Türkiye ile KKTC’nin enflasyon ve kur öngörülerindeki farklılığa da işaret eden Barçın, bunu “gelir gizleme” çabasına bağladı.

Yasaya göre bütçe görüşmeleri sırasında yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, kamu işletmeleri gibi bütçelerin olması gerektiğini dile getiren Barçın, gerekli kurum, kuruluş, işletme bütçe öngörülerinin 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısında yer almadığını dile getirdi.

Türkiye’den yapılan ithalat rakamlarına işaret eden Barçın, bu rakamı Türkiye’den aktarılan kaynakla karşılaştırdı, Barçın, "Türkiye’den kaynak gelmezse bu ülke ayakta kalamaz" söyleminin gerçekleri yansıtmadığını kaydetti, “biat kültürünün sürmesi adına, verilere rağmen” hükümetin “bu gerçekleri ifade etmekten korktuğunu” savundu.

Barçın, CTP olarak Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmak gerektiğini vurguladıklarını kaydetti, “Bu hükümet olmasa Türkiye kaynak aktarmaz” açıklamalarını eleştirdi.

Barçın, Ercan Havalimanı'ndan alınacak parayla ilgili imzalanan sözleşmeye işaret etti, bütçe gelirlerini almaya engel olacak bir anlaşma imzalamanın suç olduğunu kaydetti.