Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.

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11/04/2022

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Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.

Meclis’in gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarılara ilişkin raporları bulunuyor.

11/04/2022 09:21
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TAGS: Meclis Genel Kurulu, zorlu töre
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